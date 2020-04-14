، أمانة الطائف ترصد مستودع لحوم ورؤوس أغنام مجهولة المصدر وبدون فواتير ،

محمد بن مسعود - الدمام - أتلفت المضبوطات وسلَّمت الموقع بعمالته للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات حيالهم

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، مستودعًا في حي القمرية؛ يخزِّن كميات كبيرة من اللحوم والشحوم والأكباد ورؤوس الأغنام، جميعها مجهولة المصدر، وبدون فواتير.

وفي التفاصيل، أوضحت الأمانة أنها رصدت بالمستودع أكثر من 500 كيلوجرام، كانت معبأة في ثلاجات بأعداد كبيرة، فيما عانى كثيرًا مراقبو البلدية من الروائح الكريهة التي كانت تنبعث من ذلك المستودع، بخلاف الحشرات التي كانت منتشرة بداخله.

وتشير المعلومات إلى أن عمالة المستودع -وهم من الجنسية البنجلاديشية- يتولون توزيع تلك اللحوم وبقية المضبوطات على المحال من المطاعم، وذلك من خلال التجوال عليهم، وتحقيق مكاسب مالية من وراء تلك المخالفة التي تضر بصحة الإنسان.



وقامت الأمانة بإغلاق المستودع، وإتلاف كامل المضبوطات، مع تسليم الموقع بعمالته للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

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