، في "حديث مسؤول عن كورونا".. "القويحص": الأمور بمكة جيدة.. والمواد التموينية متوافرة ،

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بعث أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس الاثنين برسالة "تطمين" لسكان مكة المكرمة عن طريق "حديث مسؤول عن أزمة كورونا"، الذي تبثه إمارة منطقة مكة المكرمة.
وفي التفاصيل، قال "القويحص": أمانة العاصمة المقدسة خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا الجديد؛ إذ جنَّدت جميع طاقاتها وإمكاناتها على مدار الساعة في أعمال التدابير الوقائية والاحترازية والصحية لمواجهة المرض.
وأضاف: خلال هذه المدة قامت الأمانة بتسخير أكثر من 14 ألف عامل، كما قامت بتجهيز أكثر من 1200 معدة، وقامت أيضًا بتطهير وتعقيم أكثر من 6500 موقع، وقامت بزيارات إلى الكثير من الوحدات السكنية، تجاوزت 8 آلاف وحدة سكنية.
وتابع: قامت الأمانة بأكثر من 6 آلاف موقع استكشافي، وتطهير 58 نفقًا، واستخدمت معدات لأول مرة.
وأضاف: الأمانة قامت بإجراءات احترازية لفصل الأحياء السكنية، وتجهيزها لمنع انتشار فيروس كورونا. كما قامت بمتابعة توصيات المقام السامي من ناحية إغلاق المحال التجارية ومراقبتها.
وأشار إلى أن الأعمال مستمرة، كما تقوم الأمانة بالمساعدة الإنسانية في المواقع العشوائية، ومشاركة وزارة الصحة للكشف على هذه المواقع.
وختم قائلاً: الأمور من حسن إلى أحسن، والأمور جيدة في مكة المكرمة، وجميع المواد التموينية متوافرة -ولله الحمد-. مكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص فيروس كورونا الجديد
في "حديث مسؤول عن كورونا".. "القويحص": الأمور بمكة جيدة.. والمواد التموينية متوافرةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-14
بعث أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس الاثنين برسالة "تطمين" لسكان مكة المكرمة عن طريق "حديث مسؤول عن أزمة كورونا"، الذي تبثه إمارة منطقة مكة المكرمة.
وفي التفاصيل، قال "القويحص": أمانة العاصمة المقدسة خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا الجديد؛ إذ جنَّدت جميع طاقاتها وإمكاناتها على مدار الساعة في أعمال التدابير الوقائية والاحترازية والصحية لمواجهة المرض.
وأضاف: خلال هذه المدة قامت الأمانة بتسخير أكثر من 14 ألف عامل، كما قامت بتجهيز أكثر من 1200 معدة، وقامت أيضًا بتطهير وتعقيم أكثر من 6500 موقع، وقامت بزيارات إلى الكثير من الوحدات السكنية، تجاوزت 8 آلاف وحدة سكنية.
وتابع: قامت الأمانة بأكثر من 6 آلاف موقع استكشافي، وتطهير 58 نفقًا، واستخدمت معدات لأول مرة.
وأضاف: الأمانة قامت بإجراءات احترازية لفصل الأحياء السكنية، وتجهيزها لمنع انتشار فيروس كورونا. كما قامت بمتابعة توصيات المقام السامي من ناحية إغلاق المحال التجارية ومراقبتها.
وأشار إلى أن الأعمال مستمرة، كما تقوم الأمانة بالمساعدة الإنسانية في المواقع العشوائية، ومشاركة وزارة الصحة للكشف على هذه المواقع.
وختم قائلاً: الأمور من حسن إلى أحسن، والأمور جيدة في مكة المكرمة، وجميع المواد التموينية متوافرة -ولله الحمد-.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:00 AM
قال إنَّ الأمانة سخَّرت 14 ألف عامل و1200 معدة وقامت بتعقيم 6500 موقع
بعث أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس الاثنين برسالة "تطمين" لسكان مكة المكرمة عن طريق "حديث مسؤول عن أزمة كورونا"، الذي تبثه إمارة منطقة مكة المكرمة.
وفي التفاصيل، قال "القويحص": أمانة العاصمة المقدسة خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا الجديد؛ إذ جنَّدت جميع طاقاتها وإمكاناتها على مدار الساعة في أعمال التدابير الوقائية والاحترازية والصحية لمواجهة المرض.
وأضاف: خلال هذه المدة قامت الأمانة بتسخير أكثر من 14 ألف عامل، كما قامت بتجهيز أكثر من 1200 معدة، وقامت أيضًا بتطهير وتعقيم أكثر من 6500 موقع، وقامت بزيارات إلى الكثير من الوحدات السكنية، تجاوزت 8 آلاف وحدة سكنية.
وتابع: قامت الأمانة بأكثر من 6 آلاف موقع استكشافي، وتطهير 58 نفقًا، واستخدمت معدات لأول مرة.
وأضاف: الأمانة قامت بإجراءات احترازية لفصل الأحياء السكنية، وتجهيزها لمنع انتشار فيروس كورونا. كما قامت بمتابعة توصيات المقام السامي من ناحية إغلاق المحال التجارية ومراقبتها.
وأشار إلى أن الأعمال مستمرة، كما تقوم الأمانة بالمساعدة الإنسانية في المواقع العشوائية، ومشاركة وزارة الصحة للكشف على هذه المواقع.
وختم قائلاً: الأمور من حسن إلى أحسن، والأمور جيدة في مكة المكرمة، وجميع المواد التموينية متوافرة -ولله الحمد-.
، في "حديث مسؤول عن كورونا".. "القويحص": الأمور بمكة جيدة.. والمواد التموينية متوافرة ،
المصدر : الخليج 365
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