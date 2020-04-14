شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يوضح حكم التعجيل بالزكاة بسبب الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حكم تعجيل إخراج الزكاة بسبب وباء فيروس كورونا

وأفتى المطلق بجواز التعجيل، داعيًا الجميع إلى التعاون والتكاتف للتخفيف على بعضهم، ومساعدة المحتاجين، ومَن تقطعت بهم السبل، وتوقفت أعمالهم ومصدر دخلهم اليومي بسبب هذه الجائحة.

وأكد المطلق أن الظروف الحالية التي نعيشها، التي نعيشها " زمن العسرة " ، داعيًا الجميع إلى تفقد إخوانهم وجيرانهم ومَن عندهم في الحي.