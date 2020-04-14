لانسيابية “الهضم”.. تناولوا آخر وجبة قبل النوم بـ ٤ ساعات

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دعت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، إلى ضرورة تجنب النوم مباشرة بعد تناول وجبة دسمة وخصوصًا مع تواجد الأسر في العزل المنزلي إذ إن البعض ربما يؤجل تناول الطعام إلى وقت متأخر ما قبل النوم بفترة زمنية قصيرة وهو ما يعيق عملية الهضم ويجعل الفرد يشعر وقت النوم بعدم الارتياح وانتفاخ البطن.

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وبيّنت مشاعل حمد أن مدة عملية الهضم تختلف وفقًا لعدة عوامل مثل نوعية وكمية الطعام، العمر، الجنس، وجود مشاكل واضطرابات في الجهاز الهضمي إذ إن كل هذه العوامل تسهم في إبطاء أو إسراع عملية الهضم، حيث إنه في البداية ينتقل الطعام سريعًا نسبيًا عبر الجهاز الهضمي، وبغضون 6 إلى 8 ساعات ينتقل الطعام خلال المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، ليصل إلى الأمعاء الغليظة.

ونصحت بتناول آخر وجبة قبل ٤ ساعات من النوم إذا كانت الوجبة دسمة تحتوي على الدهون وسعرات عالية حتى تكون عملية الهضم بطريقة انسيابية، أما إذا كانت الوجبة خفيفة وتعتمد على النواشف مثل الجبن والحلاوة والزيتون وغيرها من الوجبات الخفيفة فيمكن تناولها قبل ساعتين من النوم، مع ضرورة تجنب الشاي والقهوة بعد عشاء الليل لتجنب تأثير الكافيين.

ودعت إلى الحرص على تناول الخضراوات والفواكه والأطعمة الغنية بالألياف التي تساعد على تحريك الطعام خلال الجهاز الهضمي، ممارسة التمارين الرياضية داخل المنزل مع العزل إذ إن تحريك الجسم يحافظ على حركة الجهاز الهضمي، تجنب التوتر لأنه يؤدي التوتر تهيج الحموضة والقولون، النوم الصحي إذ ترتبط قلة النوم بالسمنة، والتي يمكن أن تسهم في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.

