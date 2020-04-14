في العزل المنزلي.. احرصوا على تناول 4 عصائر طازجة

︎ :

.



دعت استشارية التغذية الدكتورة منى سيت إلى تناول ٤ عصائر خفيفة، والتي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل، وخصوصًا أن لها دورًا في تعزيز الجهاز المناعي ونشاط الجسم خلال فترة العزل المنزلي.

وقالت منى سيت لـ”المواطن“: إن هذه العصائر تحتوي على فيتامينات هامة للكبار والأطفال، وبالإمكان إعداد أي واحدة منها حسب توفر أنواع الفاكهة بالمنزل على النحو التالي:

– عصير الليمون ويعد من أشهر أنواع الفاكهة الحمضية، وهو غني بفيتامينات (ب- ج)، وهو علاج لكثير من الأمراض، كما يمكن إضافة النعمان عليه.

Advertisements

– عصير البرتقال وهو من أكثر المشروبات الصحية التي لها فوائد عديدة منها تقوية المناعة وتقليل علامات الشيخوخة والوقاية من السرطان وإزالة السموم من الجسم وتحسين الدورة الدموية وضغط الدم، وعصير البرتقال مصدر غني بفيتامين C، حيث يحتوي الكوب الواحد من عصير البرتقال على أكثر من 200% من متطلبات فيتامين C التي يحتاجها الجسم.

– عصير الجزر ويلقب بملك العصائر؛ وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، كالمعادن، والفيتامينات، والبيتا كاروتين، مما يجعله شرابًا مهمًّا للمحافظة على صحة البشرة، والوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض، لذلك يجب تناول عصير الجزر بانتظام للحفاظ على نشاط الجسم وحيويته.

– عصير الرمان ويحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، ويمكن أن تساعد تلك المواد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.

وأكدت أن ميزة هذه العصائر أنها طازجة ويفضل تناولها مباشرة، إذ تحتوي على مجموعة جيدة من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات الطبيعية، كما ينصح بضرورة تقديم هذه العصائر للأطفال.

