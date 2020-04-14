السعودية اليوم / 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا‭ ‬في الصين ولا وفيات



شنغهاي 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

قالت وزارة الصحة الصينية اليوم إنها سجلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج انخفاضا من 98 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.

وبذلك ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249 في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس.

// انتهى //

04:42ت م

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شنغهاي 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسقالت وزارة الصحة الصينية اليوم إنها سجلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 108 حالات في اليوم السابق.وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج انخفاضا من 98 في اليوم السابق.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.وبذلك ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249 في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس.// انتهى //04:42ت م0243

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