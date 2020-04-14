السعودية اليوم / علماء الفلك يكتشفون أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق



لندن 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أعلن علماء فلك في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أنهم اكتشفوا أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق وأنه أقوى بعشر مرات من انفجار المستعر الأعظم (سوبرنوفا) العادي وأنه أسطع بنحو 500 مرة وذلك حسب بحث نشر اليوم .

ووصف علماء الفلك من جامعة برمنجهام في بريطانيا ومركز هارفارد- سميثسونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة اكتشافهم، الذي أطلق عليه اسم (إس إن 2016 إيه بي أس )، بأنه مستعر أعظم نشط للغاية ناجم عن انفجار نجم ضخم للغاية تعادل طاقته تريليون تريليون جيجا طن من مادة ( تي ان تي ).

ونظرًا للكمية العالية غير العادية من الهيدروجين الموجود في السحابة المتفجرة ، يعتقد الفلكيون أن المستعر الأعظم قد تشكل في الأصل من اندماج شمسين معًا.

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04:08ت م

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