السعودية اليوم / تنزانيا تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دودوما 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 أبريل 2020 واس

سجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

و كانت تنزانيا قد اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

03:32ت م

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دودوما 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 أبريل 2020 واسسجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 46 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالبلاد في 16 مارس الماضي.و كانت تنزانيا قد اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //03:32ت م0239

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