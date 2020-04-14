محمد بن مسعود - الدمام - الإمارات: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-13 أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي، وذلك تزامناً مع توسيع نطاق الفحوص وفقاً لروسيا اليوم. 13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 Advertisements 10:21 PM في أكبر ارتفاع للإصابات مع توسيع نطاق الفحوص في أكبر ارتفاع للإصابات مع توسيع نطاق الفحوص أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي، وذلك تزامناً مع توسيع نطاق الفحوص وفقاً لروسيا اليوم. ، الإمارات: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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