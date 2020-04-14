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أعلن وزير الصحة السوداني أكرم التوم، اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 29 حالة، وهي أعلى نسبة تسجل في هذا البلد دفعة واحدة.
وأوضح "التوم" في مؤتمر صحفي تابعته "رويترز"، أن إحدى الحالات توفيت وهي لأجنبي، أما بقية الحالات فهي لسودانيين، وسجلت كلها في الخرطوم ما عدا واحدة في ولاية نهر النيل.
وأضاف أن خمساً من الحالات العشر الجديدة سجلت لدى مخالطين.السودان فيروس كورونا الجديد
السودان يسجل أعلى نسبة إصابات بـ"كورونا".. 10 حالات دفعة واحدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-13
أعلن وزير الصحة السوداني أكرم التوم، اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 29 حالة، وهي أعلى نسبة تسجل في هذا البلد دفعة واحدة.
وأوضح "التوم" في مؤتمر صحفي تابعته "رويترز"، أن إحدى الحالات توفيت وهي لأجنبي، أما بقية الحالات فهي لسودانيين، وسجلت كلها في الخرطوم ما عدا واحدة في ولاية نهر النيل.
وأضاف أن خمساً من الحالات العشر الجديدة سجلت لدى مخالطين.
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:38 PM
9 منها في الخرطوم والأخرى في ولاية نهر النيل
أعلن وزير الصحة السوداني أكرم التوم، اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 29 حالة، وهي أعلى نسبة تسجل في هذا البلد دفعة واحدة.
وأوضح "التوم" في مؤتمر صحفي تابعته "رويترز"، أن إحدى الحالات توفيت وهي لأجنبي، أما بقية الحالات فهي لسودانيين، وسجلت كلها في الخرطوم ما عدا واحدة في ولاية نهر النيل.
وأضاف أن خمساً من الحالات العشر الجديدة سجلت لدى مخالطين.
، السودان يسجل أعلى نسبة إصابات بـ"كورونا".. 10 حالات دفعة واحدة ،
المصدر : الخليج 365
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