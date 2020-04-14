، إسرائيل تحت الإغلاق الشامل لمدة 3 أيام لمكافحة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الإصابات بلغت 11.235

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين) فرض إغلاق شامل على المدن والأحياء، ابتداءً من عصر غدٍ وحتى الخميس، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ويعقب هذا الإجراء، إعلان الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 11235 حالة، وتسجيل 112 حالة وفاة، بحسب "روسيا اليوم".

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في صفوفه إلى 155، فيما يخضع عدة آلاف منهم للحجر الصحي.إسرائيل الإغلاق الشامل فيروس كورونا الجديد