محمد بن مسعود - الدمام - للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا فعّلت أمانة محافظة جدة خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح من المسلخ الرئيس، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لوكالة البلديات الفرعية قامت بتفعيل تطبيق المتجر الإلكتروني المدرج للذبائح من خلال تطبيقات أندرويد وأبل لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك وذلك لسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وتكون وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.

وهذا التطبيق على الرابط: http://modargsupport.com/applink.htmlجدة أمانة جدة توصيل الذبائح المسلخ فيروس كورونا الجديد 14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 02:03 AM للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا Advertisements "أمانة جدة" تفعّل خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح "أمانة جدة" تفعّل خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح فعّلت أمانة محافظة جدة خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح من المسلخ الرئيس، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لوكالة البلديات الفرعية قامت بتفعيل تطبيق المتجر الإلكتروني المدرج للذبائح من خلال تطبيقات أندرويد وأبل لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك وذلك لسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وتكون وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.

وهذا التطبيق على الرابط: http://modargsupport.com/applink.html الكلمات المفتاحية ، "أمانة جدة" تفعّل خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة جدة" تفعّل خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.