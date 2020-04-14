شكرا لمتابعة خبر عن شخصان يتفاخران بكسر منع التجول والاختباء في صندوق السيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

نجحت الجهات الأمنية بالطائف، في إلقاء القبض على شخصَيْن ظهرا في مقطع فيديو متداول، موثقين مخالفتهما لقرار منع التجول.

وتبين أن مصور المقطع يعمل لدى أحد تطبيقات التوصيل، ويقوم بتهريب شخص آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة متباهيًا بقيامه بمخالفة منع التجول.

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وكانت " صدى " قد نشرت عن واقعة مشابهة أيضًا، لتهريب مواطن في صندوق سيارة مندوب توصيل في الرس.

يذكر أن غرامة مخالفة منع التجول، تبلغ 10 آلاف ريال ومن يكرر المخالفة يسجن مدة لا تزيد عن 20 يوما.