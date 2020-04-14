مندوب توصيل يُهرب مواطنًا في صندوق السيارة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): لجأ مندوب إحدى تطبيقات التوصيل إلى محاولة تهريب مواطن في الصندوق الخلفي للسيارة في وقت منع التجول. لجأ مندوب إحدى تطبيقات التوصيل إلى محاولة تهريب مواطن في الصندوق الخلفي للسيارة في وقت منع التجول. ونجحت الجهات الأمنية في ضبط السيارة خلال محاولة التهريب، إذ حاول المندوب إيصال المواطن داخل الصندوق. وكشفت محاولته إحدى النقاط الأمنية بالرس؛ وتم تحرير مخالفات تجوُّل وقت المنع لهما، ثم إيقافهما.

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