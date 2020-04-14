شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نقل 120 عاملا بمحافظة القرى مؤقتا من مساكنهم إلى المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بتكوين عدد من اللجان من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقيام بنقل العمالة من مساكنهم غلى المدارس بعد ان تم تعقيمها والكشف على العمال للتأكد من خلوهم من وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بتكوين عدد من اللجان من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقيام بنقل العمالة من مساكنهم غلى المدارس بعد ان تم تعقيمها والكشف على العمال للتأكد من خلوهم من كورونا ومن ثم إسكانهم . وقامت اللجنة بنقل ١٢٠ عامل بمحافظة القرى مؤقتا من مساكنهم الى مدارس المحافظة وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا. Advertisements كما تم نقل عدد من العمالة بمحافظة العقيق مؤقتا من مساكنهم الى عدد من دور الإيواء بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نقل 120 عاملا بمحافظة القرى مؤقتا من مساكنهم إلى المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.