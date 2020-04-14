شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة": مخزون وافر من حليب الأطفال في منافذ البيع والمخازن الكبرى (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشارت وزارة التجارة إلى مخزون وافر من حليب الأطفال في منافذ البيع والمخازن الوطنية الكبرى سنويا.

وأوضحت وزارة التجارة أنه يتم إنتاج أكثر من 20 ألف طن محليا، مؤكدة على توافر المنتجات في كافة المنافذ في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكانت الفرق التابعة لوزارة التجارة ضبطت مصنعا مخالفا لتعبئة معقمات مغشوشة وحليب أطفال بطرق مخالفة، بالإضافة إلى ضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة.