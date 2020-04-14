شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتوثيق الوصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت وزارة العدل خدمة إلكترونية جديدة، والتي تمكن المستفيد من تقديم طلب إنهاء إثبات وصية، لتسهل عليه إتمام طلبه.

وأوضحت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني أنه يجب على طالب الإثبات إرفاق وثيقة الهوية الوطنية " أصل وصورة "، وإحضار شاهدين.

وكانت وزارة العدل، أطلقت خدمة الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة، بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية.

وتسعى الوزارة بشكل مستمر للتحول الإلكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، وعن بعد بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).