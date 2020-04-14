شكرا لمتابعة خبر عن استجواب المستهترين بقرار منع التجول في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

على خلفية ما نشرته "صدى" بشأن القبض على شخصين خرقا منع التجول في جازان، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق -استناداً للمادتين (١٥ ، ١٧) معهما.

وأوضح المصدر أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعني ومن قام بالتصوير، بعد إعلامهما بالحقوق المكفولة لهما نظاماً، وأمرت بتمديد توقيفهما على ذمة القضية تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاههما أمام المحكمة المختصة.

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وأكد أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم .

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة النفس والمجتمع.