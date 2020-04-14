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استجواب المستهترين بقرار منع التجول في جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

على خلفية ما نشرته "صدى" بشأن القبض على شخصين خرقا منع التجول في جازان، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق -استناداً للمادتين (١٥ ، ١٧) معهما.

وأوضح المصدر أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعني ومن قام بالتصوير، بعد إعلامهما بالحقوق المكفولة لهما نظاماً، وأمرت بتمديد توقيفهما على ذمة القضية تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاههما أمام المحكمة المختصة.

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وأكد أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة والتعامل معها بحزم .

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة النفس والمجتمع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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