شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تنشر أسماء الحاصلين على دعم برنامج أبحاث "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة عن أسماء أبطال البحوث الحاصلين على دعم برنامج أبحاث فيروس كورونا الجديد العاجل. أعلنت وزارة الصحة عن أسماء أبطال البحوث الحاصلين على دعم برنامج أبحاث فيروس كورونا الجديد العاجل. ويهدف إلى بحث ضراوة المرض و مصدر العدوى، الوبائيات، التشخيص والتغيرات المرضية والفحوصات، تدابير الوقاية، العلاجات. للإطلاع على الأسماء شاهد:

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