"المرور" يتيح تجديد رخص السير إلكترونيًا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أعلنت المديرية العامة للمرور، عن تجديد "رخص السير" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري. أعلنت المديرية العامة للمرور، عن تجديد "رخص السير" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري. وأوضح أن القرار، يأتي بعد إغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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