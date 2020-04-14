شكرا لمتابعة خبر عن معتمر عراقي يشكر المملكة بعد توفير احتياجات العالقين من أطقم طبية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو معتمر عراقي يشكر المملكة بعدما وفرت له وجميع زملاءه الـ51 جميع احتياجاتهم من أطقم طبية يتولون رعايتهم.

ووفقا لما جاء في المقطع فإنه تم توفير ثلاث وجبات يومياً وبطاقات شحن أرصدة الهواتف، مضيفا:" بارك الله بمملكة الخير و بارك الملك سلمان بن عبدالعزيز ".

وكانت وزارة الخارجية العراقية وفرت باصات لنقل العراقيين العالقين في الرياض وحفر الباطن إلى مكة تمهيداً لإعادتهم إلى العراق في أسرع وقت.