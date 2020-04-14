شكرا لمتابعة خبر عن التحالف العربي: تسجيل 95 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تسجيل 95 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف العربي، مساء اليوم الاثنين، أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مشيرًا إلى استمرار التزامه والجيش الوطني اليمني، بوقف إطلاق النار الشامل.