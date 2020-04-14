شكرا لمتابعة خبر عن التحالف العربي: تسجيل 95 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تسجيل 95 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد التحالف العربي، مساء اليوم الاثنين، أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مشيرًا إلى استمرار التزامه والجيش الوطني اليمني، بوقف إطلاق النار الشامل.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: تسجيل 95 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.