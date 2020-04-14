شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه من استمرار الأتربة المثارة على الرياض والمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً من حالة الطقس على الرياض والمدينة المنورة.
ونبهت الأرصاد، من استمرار الأتربة المثارة على المنطقتين مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى الثانية فجر الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تنبه من استمرار الأتربة المثارة على الرياض والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.