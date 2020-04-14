شكرا لمتابعة خبر عن رد قوي من الأحمدي على من هاجموا مقال "لو كان البخاري بيننا لقتلوه" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): رد الكاتب فهد عامر الأحمدي على من هاجموا مقال " لو كان البخاري بيننا لقتلوه "، قائلا:" من هاجمني لم يقرأ الكتاب أصلا ". رد الكاتب فهد عامر الأحمدي على من هاجموا مقال " لو كان البخاري بيننا لقتلوه "، قائلا:" من هاجمني لم يقرأ الكتاب أصلا ". وأوضح الأحمدي خلال اتصال هاتفي عبر برنامج " يا هلا "، أن المقال فيه إشادة بمنهج الإمام البخاري في جمع وانتقاء الأحاديث النبوية الشريفة. وأبان الأحمدي:" أتحدث في مقالي عن المتشددين والمتطرفين وخاصة لأن البخاري استخرج 4 آلاف حديث من أصل 600 ألف، مبينا أن باقي الأحاديث لغاها لأنه يسير علي الأسانيد والمتون.

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