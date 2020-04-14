شاهد.. فهد الحمود يعود للشاشة من جديد

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):ظهر الإعلامي فهد الحمود، اليوم الاثنين، خلال تقديمه نشرة التاسعة على قناة الإخبارية، بعد انقطاع دام سنوات.
وجاء ذلك ضمن مبادرة الإخبارية لجيل كان ولا زال عالقًا في ذكريات المواطنين.
ويذكر أن المذيع سبأ باهبري قد عاد إلى الشاشة من جديد بعد 12 عامًا من الانقطاع، يوم أمس، ليقدم نشرة التاسعة على قناة الإخبارية.
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