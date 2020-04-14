أخبار السعودية اليوم.. مبادرات من القوات المسلحة لدعم الصحة في مواجهة كورونا.. والحرس الوطن يشارك في تطبيق منع التجول بمكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، بدءًا بالجهود التي قادها سمو ولي العهد في المفاوضات التي أدت إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية وقيام القوات المسلحة والحرس الوطني بالمشاركة في تطبيق قرار منع التجوال بعدة أحياء في العاصمة المقدسة، وإلى التفاصيل:

بالفيديو.. وزير الطاقة يكشف دور ولي العهد في مفاوضات "استقرار أسواق النفط"

أماط وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريحات عبر قناة "الإخبارية"، اليوم، اللثام عن الدور الكبير الذي قام به الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قيادة المفاوضات التي أدت إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية، موضحًا أنه بعدما كانت منظمة أوبك تأمل في تخفيض الإنتاج مليون ونصف المليون برميل نفط إضافي، الآن تم تخفيض ما يقارب من 10 ملايين برميل نفط.

بالصور.. القوات المسلحة تطلق مبادرات للمستشفيات العسكرية للحد من «كورونا»

أطلقت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حزمة مبادرات في العديد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة؛ بهدف رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس كورونا (COVID -19) عبر الخطط الاستباقية والاحترازية المعدة للحد من انتشار ومكافحة الفيروس، وذلك ضمن جهود الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها العسكرية ومراكزها المتخصصة والمستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي، التي تقوم على مدار الساعة بدور مساند لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

بالفيديو.. تحرك آليات للحرس الوطني والجيش لتطبيق منع التجول في 4 أحياء بمكة

كشفت مصادر خاصة لصحيفة "عاجل"، اليوم الاثنين، عن توجه لواء ووحدات من الحرس الوطني والجيش من مدينة الطائف بالمنطقة الغربية لمكة المكرمة من أجل المساهمة في تطبيق منع التجول في هذه الأحياء العشوائية والضرب بيد من حديد على كل مخالفه، لمنع تفشي الفيروس بعد ظاهرة تجمع الجاليات في أحياء النكاسة والمسفلة والمنصور وكدي، وهي الأحياء التي أعلنت وزارة الداخلية حظر التجول بها على 24 ساعة، بعدما أشارت "عاجل" في وقت سابق، إلى عدم تقيد عدد من الجاليات الآسيوية والإفريقية بتوجيهات وزارة الداخلية الخاصة بمنع التجول.

«النيابة العامة» تأمر بالقبض على شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وتهكم على صلاحياتهم

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن رصد مقطع فيديو متداول يظهر محتواه قيام شخص برفض الامتثال لتعليمات رجال الأمن بطلب إبراز بطاقة إثبات الشخصية بحجة أنه من إحدى القبائل والتهكم والسخرية من إجراءات وسلطات رجال الأمن، كما يظهر المقطع قيادته لمركبة منزوعة اللوحة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر بالقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، كما شدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأنظمة والتعليمات.

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري لـ«عاجل»، عن قيام الجهات الأمنية في منطقة الرياض بإلقاء القبض على شخص سخر من أهالي محافظة الخرج، بعد تسجيل إصابات عدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالمحافظة، لافتًا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام عليه.

بالفيديو والصور.. ضبط 3 حلاقين باكستانيين خالفوا إجراءات «الوقاية من كورونا»

ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة صامطة، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة من العمال من الجنسية الباكستانية، خالفوا القرارات الصادرة بمنع مزاولة مهنة الحلاقة ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا، واتخذوا مقر سكنهم بقرية الطرشية التابعة للمحافظة مقرًا لاستقبال الزبائن والحلاقة لهم.

المرور تحذر من تجاوز سرعات تغرم صاحبها 2000 ريال

وجهت الإدارة العامة للمرور، تحذيرًا لقائدي المركبات من تجاوز السرعات المحددة قانونًا، كما أهابت بالجميع بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والسرعات وعدم الاغترار بخلو الطرق من المركبات نتيجة التزام المواطنين بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

الصحة: تسجيل 472 إصابة جديدة بكورونا و إجمالي الوفيات 65 حالة

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كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4934 بينما أصبح عدد الوفيات 65 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ805 حالات.

لجنة مستجدات كورونا تحذر من «مواقع خطرة» تستلزم جهودًا احترازية مضاعفة

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، تحذيرًا من المواقع الخطرة التي تتطلب مضاعفة الجهود الخاصة بالإجراءات الوقائية، وخاصة مناطق الاختلاط التي يكثر فيها الازدحام السكاني، لافتًا إلى عدم وجود علاجات وأدوية موجهة إلى هذا الفيروس حتى الآن وعدم وجود لقاحات معتمدة للتعامل معه، مبينًا أهمية التقيد بالتعليمات والاستماع لآخر التطورات والاستفادة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية القوية التي قامت بها المملكة

سماحة المفتي: يجوز لأقارب المتوفى الصلاة عليه عند قبره بعد ارتفاع الوباء

أوضح سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن حكم صلاة الرجل على الغائب في بيته مع أهله أمر خطير في الاجتماع الكثير الذي ربما يسبب انتشار وباء كورونا الجديد، فالجنازة يُصلى عليها في المقبرة من بعض أقاربهم، وقد أدوا بصلاتهم فرض الكفاية، وأما بقية أقارب الميت فيصلون في بيوتهم على ميتهم صلاة الغائب.

وزارة الموارد البشرية توضح تفاصيل المادة "41" من لائحة العمل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر "إنفوجراف" شاركته من خلال حساباتها الموثقة بمنصات وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، عن إجابات بعض الأسئلة الشائعة حول أحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي أضافتها مؤخرًا للائحة تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، كما فسرت الفرق بين مفهوم حالة "القوة القاهرة" والحالات الاستثنائية الطارئة.

تفاصيل كاملة.. وزير البلديات يعتمد الشروط الصحية لمساكن العمال

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال، إنفاذاً للأمر السامي الكريم، القاضي بقيام وزارة الشؤون البلدية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، بتحديث لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة .

الحصيني يتوقع خريطة أمطار.. وأجواء معتدلة على معظم المناطق

أعرب الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته أن تشهد معظم مدن المملكة، اليوم الاثنين، أجواء معتدلة مع هطول أمطار على الشرقية من الفجر حتى عصر اليوم، وكذلك العاصمة الرياض التي شهدت هطول أمطار صباحًا وظهرًا.

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