نفت مصادر لـ«عاجل»، صحة ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مغاسل الملابس. وتداولت عدة صفحات أنباء حول إغلاق مغاسل الملابس يوم الأربعاء القادم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأكدت المصادر أنه لم يصدر قرار بهذا الشأن حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك إجراءات مشددة لضمان النظافة والتعقيم ومراقبة مغاسل الملابس.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: لا صحة لإغلاق مغاسل الملابس بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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