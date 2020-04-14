الزكاة والدخل: استفيدوا من «مبادرات دعم للقطاع الخاص»

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المُكلفين بالاستفادة من المبادرات التي أطلقتها مؤخرًا بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الهيئة أن أكثر من 637 ألف مكلف استفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، بينما استفاد أكثر من 5 آلاف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل، وتجاوز المستفيديون من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية 28 منشأة، بينما تجاوز المستفيدون من مبادرة تأجيل ضريبة السلع الانتقائية في الجمارك 818 مكلفًا.
وأضافت الهيئة، أن المبادرات شملت؛ تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة وسيستفيد منها أكثر من 228 ألف مكلف، ومبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين وسيستفيد منها أكثر من 213 ألف مكلف، وإشارات إلى أن مبادرة تعليق غرامات التأخر بسداد الأقساط شملت جميع المكلفين المسجلين ولديهم أقساط تستحق خلال فترة المبادرة، بينما شملت مبادرة منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019 أكثر من 534 ألف مكلف مستفيد، ومن المتوقع وصول عدد المكلفين المستفيدين من مبادرة تعجيل دفع طلبات الاسترداد إلى أكثر من 9 آلاف مكلف مستفيد.
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