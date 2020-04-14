بالخطوات والروابط.. المستحقون للتسجيل في التأمينات الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية

فتحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إمكانية التسجيل في التأمينات أون لاين وهي خدمة إلكترونية مجانية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات وتمكن المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال من التسجيل في التأمينات بسهولة للاستفادة من خدماتها.

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدعم والرعاية للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، عبر مجموعة من برامج الدعم مثل تقديم مستحقات مادية وعينية، ورعاية في بعض الظروف مثل أوقات الإصابات المهنية أو العجز أو حتى بعد التقاعد، بحيث يضمن ويوفر للمشتركين حياة طيبة كريمة.

من يحق له التسجيل أونلاين في التأمينات الاجتماعية؟

خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موجهة للعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث يمكن لكل من التحق بسوق العمل سواء وظيفة قطاع عام أو خاص التسجيل في التأمينات حتى يتمكن من الاستفادة مما تقدمه المؤسسة من خدمات.

وفتحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الباب كذلك للمؤسسات وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية للتسجيل في التأمينات كصاحب عمل بهدف إضافة العمالة بالمنشأة لسجلات التأمينات.

كما يحق للمؤسسات الصحية التسجيل في خدمة التسجيل أونلاين المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لتقديم خدماتها العلاجية للفئات المستفيدة من نظام التأمينات، حيث تشمل خدمات التأمينات توفير العلاج للمشتركين في بعض الظروف والأحوال. وبالتالي نفهم من ذلك أنه يمكن التسجيل في التأمينات كصاحب عمل أو مشترك عادي أو جهة علاج.

إجراءات وكيفية وخطوات التسجيل

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية التسجيل في التأمينات أونلاين دون الحاجة لزيارة مقر أو أي من فروع المؤسسة وسواء التسجيل كمشترك أو صاحب عمل أو جهة علاج كما وضحنا في الفقرة السابقة.

وهناك العديد من الحالات المختلفة للتسجيل في خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تختلف حالات التسجيل من مشترك لصاحب عمل يريد إضافة العاملين لديه، كذلك توجد بعض الاختلافات في طرق تسجيل المشتركين وفقًا لعلاقة العمل والعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل الذي يكون عليه تسجيل العمالة الموجودة لديه في حال وجود علاقة عمل تعاقدية بين الطرفين، وسنتعرف على هذه الحالات.

وطريقة التسجيل تكون من خلال الصفحة الرئيسية لموقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإليك خطوات التسجيل والتقديم :

- ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات اضغط هنا

- اضغط على خيار “سجل في التأمينات”

- حدد نوع المستفيد مشترك، صاحب عمل، جهة علاج ثم انقر على تسجيل

- أكمل البيانات المطلوبة والتي تتضمن البيانات الشخصية والمهنية

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أما إذا كان الهدف هو إنشاء حساب لمنشأتك في التأمينات اون لاين للمسجلين في وزارة العمل فعليك باتباع الخطوات التالية:

- ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات اضغط هنا

- اختر نوع التسجيل: صاحب عمل

- أدخل رقم اشتراك المنشأة.

- أدخل رقم بطاقة الأحوال في حال كان المشرف هو صاحب المنشأة، أو رقم الاشتراك في حال كان المشرف موظفًا بالمنشأة.

- أدخل البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

- انقر على الإقرار بالموافقة على الاتفاقية.

- قم بتأكيد المعلومات والنقر على حفظ المعلومات والاستمرار

- سيظهر نموذج طلب التسجيل، يجب طباعة وتعبئة النموذج، وإرساله إلى المكتب.

باتباع هذه الخطوات تكون قد أتممت التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك ويمكنك استخراج صورة إلكترونية لحسابك من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

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