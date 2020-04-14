تسهيل جديد من "أبشر": خطوة واحدة لتجديد استمارة السيارة

أوضحت منصة أبشر، إمكانية تجديد استمارة السيارة، من دون الاضطرار لإجراء الفحص الدوري، وذلك ضمن الإجراءات المقدمة للتسهيل على المستفيدين.

جاء ذلك رداً على سؤال تلقته المنصة من أحد المستفيدين قال فيه، لو أن استمارتي منتهية قبل شهر ونصف الشهر والآن أريد تجديدها فما هي طريقة التجديد أثناء إغلاق الفحص؟».

وقالت «أبشر»، إنه يمكن لقائد المركبة تجديد الاستمارة بدون عمل الفحص الدوري للمركبة شريطة سريان التأمين على المركبة.

إلى ذلك تقدم إدارة المرور، تسهيلات للمواطنين والمقيمين عبر خدماتها الإلكترونية التي تطبقها؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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