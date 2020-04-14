بالفيديو.. فهد الحمود يعود لشاشة الإخبارية ويقدم «نشرة التاسعة»

قدم الإعلامي فهد الحمود، اليوم الاثنين، نشرة التاسعة على قناة الإخبارية، بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الشاشة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة تكريم قناة الإخبارية لجيل كان وما زال عالقًا في ذكريات المواطنين من مذيعي الزمن الجميل.

ويعد «الحمود» من المذيعين السابقين والذي قدم الكثير من نشرات الأخبار في التلفزيون السعودي.

وكان المذيع سبا باهبري قد عاد إلى الشاشة من جديد بعد 12 عامًا من الانقطاع، يوم أمس، ليقدم نشرة التاسعة على قناة الإخبارية.

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ويعتبر المذيع سبا باهبري من المذيعين الأوائل في تقديم نشرات الأخبار، وعاش لأكثر من أربعين عامًا في التلفزيون السعودي، وهو شخصية إعلامية معروفة منذ الصغر في التليفزيون السعودي.

حيث بدأ في برنامج الأطفال إلى أن أصبح قارئ نشرة أخبار رئيسي في التلفزيون السعودي لأكثر من 15 عامًا، كمـا قدم عددًا من البرامج من أهمها: سباق المشاهدين وتحية من أبنائنا في الخارج.

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