المرور تحذر من تجاوز سرعات تغرم صاحبها 2000 ريال

حذرت الإدارة العامة للمرور من تجاوز السرعات المقررة، بسبب خلو الطرق من المركبات نتيجة التزام المواطنين بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن خلو الطرق من المركبات لا يعني تجاوز السرعة المقررة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة.

وتستعرض «صحيفة عاجل» أبرز المخالفات المرورية أثناء السير وقيمة الغرامات المالية على مخالفات تجاوز السرعات المقررة وفقًا للائحة التنفيذية، فيما يلي:

1- تجاوز السرعة بأكثر من 10كم /ساعة إلى 20كم/ ساعة وتكلفك غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال.

2- تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 20كم /ساعة إلى 30كم/ ساعة، يعد من المخالفات المرورية وتتراوح الغرامة المالية ما بين 300 و500 ريال.

3- ويعد التجاوز بأكثر من 30كم /ساعة إلى 40كم/ ساعة من المخالفات المرورية التي تبلغ غرامتها المالية من 800 إلى 1000 ريال.

4- ومن المخالفات المرورية تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 40كم/ ساعة إلى 50كم/ ساعة وتتراوح غرامتها المالية ما بين 1200 و1500 ريال.

5-ومن ضمن المخالفات المرورية تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50كم /ساعة وتتراوح قيمة الغرامة المالية ما بين 1500 و2000 ريال.

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6-تجاوز الإشارة الضوئية تعد مخالفة مرورية من يرتكبها يتعرض لغرامة مالية بحد أدنى 3000 ريال وبحد أقصى 6000 ريال.

7- يعد عدم ربط حزام الأمان إحدى المخالفات المرورية، وتبلغ قيمتها من 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى.

8- مخالفة السير في أكتاف الطريق أو اعتلاء المسارات التي يمنع القيادة بها تتراوح غرامتها المالية ما بين 1000 وتتجاوز الـ 2000 ريال.

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