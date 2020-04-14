التعليم للطلاب: نواصل تقديم الاستشارات التربوية

تواصل وزارة التعليم ممثلة في إدارة الإرشاد الطلابي، تقديم الاستشارات للطلاب هاتفيًا، تزامنًا مع تطبيق «التعليم عن بعد»؛ ضمن الإجراءات السارية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت الوزارة، عبر «تويتر»، إن إدارة الإرشاد الطلابي تقدم الاستشارات الهاتفية للطلاب والطالبات؛ للإجابة على الأسئلة التربوية والنفسية، في جميع إدارات التعليم بالمحافظات والمناطق.

وجددت الوزارة، الدعوة للمواطنين كافة بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا، والالتزام بالبقاء في المنازل؛ دفاعًا عن الوطن، لكي ينتصر في مواجهة فيروس كورونا بسلاح الوعي والالتزام بقرار منع التجول.

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