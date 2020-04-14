الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال نص البيان الصادر عن الديوان الملكي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وقد وارى جثمانَها الثرى اليوم الاثنين، الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.