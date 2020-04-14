‪ بالفيديو.. شخص يسخر من أهالي الخرج.. والشرطة تطيح به

ألقت الجهات الأمنية، في منطقة الرياض القبض على شخص سخر من أهالي محافظة الخرج، بعد تسجيل إصابات عدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالمحافظة.
وأكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري لـ«عاجل» أنه تم القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول (عبر مواقع التواصل)، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام عليه.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يسخر من أهالي محافظة الخرج، وذلك بعد تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة.
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