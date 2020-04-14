فيديو وثق الاتهامات.. النيابة العامة تحقق مع صاحبَيْ واقعة "الاستهتار بمنع التجول"

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها العاجلة، اليوم الاثنين، مع شخصين ظهر أحدهما في مقطع فيديو، متعمدًا خرق أمر منع التجول بطريقة استهتارية، وقيام آخر بتصويره، وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق باشرت الواقعة، استناداً للمادتين (١٥، ١٧).

وأكد المصدر أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعني ومن قام بالتصوير، بعد إعلامهما بالحقوق المكفولة لهما نظاماً، وأمرت بتمديد توقيفهما على ذمة القضية تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاههما أمام المحكمة المختصة.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم، وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة النفس والمجتمع.

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