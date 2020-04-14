بالصور.. قافلة الخير تنطلق في مكة والجمعيات الخيرية توزع السلال

انطلقت قافلة الخير في مكة المكرمة لتوفير سلال غذائية للأسر المتضررة من جائحة كورونا؛ استمرارًا لتكامل الجهود بين حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «مجتمع واعي» مع حملة «بِرًّا بمكة»، التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

كما انطلقت «قافلة الخير» بتوجيه ومتابعه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح؛ حيث تبرع رجل الأعمال مطلق الغويري العتيبي والشيخ هلال بن جميل السواط بخمسين ألف سلة غذائية للمساهمة في مساعدة الأسر التي تأثرت حياتها المعيشية في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي أن هذه السلال سيتم توزيعها عبرالجمعيات الخيرية في مكة المكرمة وفق التوزيع الجغرافي المحدد لكل جمعية، ووقف ميدانيًّا على تحرك أولى دفعات القافلة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط، مقدمًا شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على دعمهما وتحفيزهما لرجال الأعمال للمساهمة في هذه الحملة وحرصهما المستمر على تمكين الجمعيات الخيرية بالمنطقة والقائمين عليها وتذليل الصعوبات لتواصل تأدية رسالتها، وكذلك شكر لجنة السقاية والرفادة بإمارة المنطقة، على حسن التنسيق وجمعية مراكز الأحياء والقطاعات كافة التي تتعاون في مدّ يد العون للمحتاجين، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات الإشرافيه في محافظات منطقة مكة كافة لتوزيع السلال الغذائية لسد الاحتياج.

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