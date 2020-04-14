3 مناطق تتصدر ضبطيات الحشيش والقات

أظهرت البيانات، جنسيات المتورطين في عمليات التهريب، وجاءت النسبة الأعلى من الإثيوبيين بـ368 مهربا، ثم 343 مهربا من الجنسية اليمنية، تلاهم 34 سعوديا و26 صوماليا و9 مجهولي الهوية.
بلغت أعلى كمية من الحشيش المخدر وفقا لبيانات حرس الحدود خلال شهر محرم بـ1853 كيلوجراما، ثم جمادى الأولى بـ1790 كيلوجراما، بينما ضبط مادة القات المخدر خلال 3 أشهر: (جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب)، وكانت أعلاها خلال شهر جمادى الأولى بـ90650 كيلوجراما ثم شهر جمادى الآخرة بـ76516 كيلوجراما، وأخيرا شهر رجب بـ64194 كيلوجراما، أما حبوب الكبتاجون فضبطت خلال شهر رجب وبلغت 342025 حبة.
المضبوطات من بداية عام 1441
8531
كيلوجراما من الحشيش
231360
كيلوجراما من القات
342025
حبوب الكبتاجون
المهربون
780 مهربا
34 سعوديا
26 صوماليا
9 مجهولي الهوية
368 إثيوبيا
343 يمنيا
الأشهر الستة
محرم
1853 كجم حشيش
ربيع الأول
1460 كجم حشيش
50 مهربا
ربيع الثاني
1326 كجم حشيش
79 مهربا
جمادى الأولى
1790 كجم حشيش
90650 كجم قات
79 مهربا
جمادى الآخرة
1116 كجم حشيش
76516 كجم قات
51 مهربا
رجب
986 كجم حشيش
64194 كجم قات
342025 حبوب كبتاجون
445 مهربا
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