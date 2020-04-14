3 مناطق تتصدر ضبطيات الحشيش والقات

كشفت المديرية العامة لحرس الحدود القبض على 780 متهما بتهريب المخدرات إلى داخل المملكة خلال العام الحالي 1441 منهم 445 متهما خلال شهر رجب بنسبة 57% من إجمالي المقبوض عليهم، بينما بلغت المضبوطات8531 كيلوجراما من الحشيش المخدر، و231360 كيلوجراما من مادة القات في مناطق جازان ونجران وعسير، إضافة إلى 342025 حبوب كبتاجون بمنطقة الجوف، وذلك خلال 6 أشهر: محرم، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب بينما لم تشر البيانات إلى عمليات تهريب حلال شهر صفر.

أظهرت البيانات، جنسيات المتورطين في عمليات التهريب، وجاءت النسبة الأعلى من الإثيوبيين بـ368 مهربا، ثم 343 مهربا من الجنسية اليمنية، تلاهم 34 سعوديا و26 صوماليا و9 مجهولي الهوية.

بلغت أعلى كمية من الحشيش المخدر وفقا لبيانات حرس الحدود خلال شهر محرم بـ1853 كيلوجراما، ثم جمادى الأولى بـ1790 كيلوجراما، بينما ضبط مادة القات المخدر خلال 3 أشهر: (جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب)، وكانت أعلاها خلال شهر جمادى الأولى بـ90650 كيلوجراما ثم شهر جمادى الآخرة بـ76516 كيلوجراما، وأخيرا شهر رجب بـ64194 كيلوجراما، أما حبوب الكبتاجون فضبطت خلال شهر رجب وبلغت 342025 حبة.

المضبوطات من بداية عام 1441

8531

كيلوجراما من الحشيش

231360

كيلوجراما من القات

342025

حبوب الكبتاجون

المهربون

780 مهربا

34 سعوديا

26 صوماليا

9 مجهولي الهوية

368 إثيوبيا

343 يمنيا

الأشهر الستة

محرم

1853 كجم حشيش

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ربيع الأول

1460 كجم حشيش

50 مهربا

ربيع الثاني

1326 كجم حشيش

79 مهربا

جمادى الأولى

1790 كجم حشيش

90650 كجم قات

79 مهربا

جمادى الآخرة

1116 كجم حشيش

76516 كجم قات

51 مهربا

رجب

986 كجم حشيش

64194 كجم قات

342025 حبوب كبتاجون

445 مهربا