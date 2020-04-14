استمرار صرف بدلي التعليم والندرة لأكاديميي معهد الإدارة

صدرت موافقة الجهات العليا على استمرار شمول أعضاء هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة من حملة الماجستير ممن يشغلون وظائف تعليمية ببدل تعليم جامعي وبدل الندرة، إلى حين إقرار اللوائح المنظمة لمنسوبي معهد الإدارة العامة.

إقرار اللوائح

جاء في نص القرار: «الموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (1/1920) وتاريخ 17 /1 /1436، المتضمن شمول أعضاء هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة من حملة الماجستير ممن يشغلون وظائف تعليمية ببدل تعليم جامعي وبدل الندرة، إلى حين إقرار اللوائح المنظمة لمنسوبي معهد الإدارة العامة، مع مراعاة شمولهم بأي ترتيبات تصدر في شأن بدلي التعليم الجامعي والندرة الواردين بقرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 1 /9 / 1429».

ضوابط ومعايير

أقرت اللجنة الدائمة والمشكلة من وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية لاقتراح الضوابط والمعايير اللازم توافرها في من تصرف لهم المكافآت والبدلات والمزايا، أن يصرف البدل شهرياً بنسبة 25% من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وأن يصرف البدل لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يبلغ نصابه الحد الأعلى. ويوقف صرف البدل في حال عدم إكمال عضو هيئة التدريس لنصابه. ويستمر صرف البدل أثناء الإجازة الصيفية إذا استحق صرف البدل في الفصل الدراسي.

بدل الندرة

أشار محضر اللجنة إلى أنه ونظراً للتوسع الكبير في افتتاح الجامعات والكليات الجديدة في مختلف المناطق والمحافظات، فقد شهدت الجامعات السعودية ازدياداً في الطلب على أعضاء هيئة التدريس مع وجود منافسة شديدة في جميع التخصصات، مما أدى إلى ندرة واضحة اضطرت معها الجامعات القائمة فضلاً عن الجامعات الجديدة للتوسع في التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين وذلك في جميع التخصصات دون استثناء، وفقاً لما أكدته الدراسة المسحية التي أعدتها وزارة التعليم العالي، وتوقعت اللجنة أن تظل هذه الندرة في تزايد مستمر نتيجة زيادة الطلب من قبل الجامعات والكليات والأقسام الجديدة على أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

تخصصات دقيقة

يُراعى عند النظر في نسبة السعودة في التخصصات النادرة اعتبار الوظائف الشاغرة في حكم المشغولة بغير السعوديين ولا يدخل في ذلك وظائف المعيدين والمحاضرين؛ لأنها مقصورة على السعوديين، كما يُراعى أن تكون التخصصات الدقيقة في إطار التخصص العام، وينظر لها بشكل شامل على مستوى الجامعة لغرض صرف هذا البدل.

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نسب صرف بدل الندرة من الراتب الأساسي

%40

للتخصصات الهندسية والطبية والصحية والحاسوبية.

%30

للتخصصات الإدارية والمالية والأنظمة.

%25

لتخصصات اللغات والترجمة.