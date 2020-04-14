صواعق نجران تضرب النخيل وتصريف للمياه في السد

صاعقة رعدية
دعت إدارة الدفاع المدني إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة داخل المنازل وخارجها نتيجة التقلبات الجوية وهطول الأمطار على المنطقة ومحافظاتها، وتم رصد حالة اشتعال النيران في بعض النخيل في حي رجلاء نتيجة صاعقة رعدية ولم تخلف أي أضرار. أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية النقيب عبدالخالق بن علي القحطاني لـ»دوت الخليج»، أن العواصف تسببت في سقوط إحدى الأشجار على سيارة مواطن، ونتج عنها بعض الأضرار التي لحقت بالمركبة، حيث تمت مباشرتها من قبل الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
تجمع المياه
بيّن مدير سد نجران أحمد هادي آل مريح أن جريان المياه في وادي نجران يتم تصريفه نتيجة تجمع المياه وحركتها في جبال المنطقة، حيث لم ترتفع عن مستوى سطح البحر، بينما أفاد متحدث الهلال الأحمر سعود آل دويس بأن عمليات الهيئة لم تتلق أي بلاغ عن حالة غرق أو احتجاز. تشير التوقعات الجوية إلى استمرارية هطول الأمطار على منطقة نجران خلال الأسبوعين المقبلين.
حيطة وحذر
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدن في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، بينما جددت مديرية الدفاع المدني تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.
كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها متقدما بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: الريث، وفيفا، وهروب.
نجران
أمطار وصواعق رعدية
اشتعال للنيران في بعض النخيل
سقوط إحدى الأشجار على سيارة مواطن
تصريف المياه من وادي نجران
تنبيهات
الباحة وجازان
أمطار رعدية ورياح نشطة سطحية
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