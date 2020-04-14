انطلاق قافلة الخير بمكة

تضامنت حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «مجتمع واعي» مع «براً بمكة»، التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لتنطلق قافلة الخير بمكة المكرمة، التي توفر سلالا غذائية للأسر المتضررة من جائحة كورونا وأكد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي، أن السلال سيتم توزيعها عن طريق الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة، وفق التوزيع الجغرافي المحدد لكل جمعية. ووقف مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط، على تحرك أولى دفعات هذه القافلة.



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