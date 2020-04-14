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مغادرة 172 معتمرا عراقيا إلى بلادهم

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أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة 172 معتمرا من الجنسية العراقية، أمس، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث غادر 140 منهم إلى أربيل و 32 معتمراً إلى بغداد، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين المتواجدين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة وعضوية كل من وزارة الداخلية ممثلةً في الجوازات ووزارة الخارجية ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني، للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار، وإنهاء إجراءات السفر، وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للتواجد الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس .

كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة وتأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية كافة احتياجاتهم لحين مغادرتهم إلى وطنهم سالمين.


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