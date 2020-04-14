44 مناقشة وحلقة بحثية عن بعد بجامعة فيصل

عقدت جامعة الملك فيصل، خلال الأسبوعين المنصرمين، 21 مناقشة للدارسين في مرحلة الدراسات العليا بكليات الآداب، والتربية، والعلوم الزراعية والأغذية، والعلوم، وضمت مناقشة 3 رسائل دكتوراه، ومناقشة 18 رسالة ماجستير، و13 حلقة بحثية ناقشت المقترحات البحثية المقدمة من طلاب وطالبات الماجستير. وأوضح عميد الدراسات العليا زياد الحمام، أن هذه المبادرة تستهدف استكمال عقد المناقشات البحثية العلمية عبر منظومة التعليم والعمل عن بعد، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية والبحثية في مراحل الدراسات العليا، ولاستثمار فاعلية وإمكانات البنية التحتية التقنية التي تتميز بها الجامعة، وذلك لدفع المسيرة التعليمية البحثية الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية.



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