السعودية اليوم / إغلاق البرلمان المالي بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه



باماكو 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 ابريل 2020 واس

قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان، وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس

يذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.

// انتهى//

02:32ت م

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باماكو 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 ابريل 2020 واسقرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان، وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ( بين الموظفين، داعيا جميع أعضاءه اللذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.يذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.// انتهى//02:32ت م0236

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