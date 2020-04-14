اقتصادي / أسعار النفط تغلق متباينة إثر مخاوف من انخفاض الطلب



واشنطن 20 شعبان 441 هـ الموافق 13 ابريل 2020 م واس

أغلقت أسعار النفط اليوم على تباين، حيث لم يوفر الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج الذي توصل إليه منتجون عالميون، القدر الكافي لتهدئة المخاوف المستمرة بشأن هبوط حاد في الطلب ناجم عن جائحة فيروس

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 26 سنتا، أو 0.8 %، لتبلغ عند التسوية 31.74 دولارا للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، أو 1.5 % ، لتسجل عند التسوية 22.41 دولارا للبرميل.

// انتهى //

02:00ت م

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واشنطن 20 شعبان 441 هـ الموافق 13 ابريل 2020 م واسأغلقت أسعار النفط اليوم على تباين، حيث لم يوفر الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج الذي توصل إليه منتجون عالميون، القدر الكافي لتهدئة المخاوف المستمرة بشأن هبوط حاد في الطلب ناجم عن جائحة فيروس كورونا وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 26 سنتا، أو 0.8 %، لتبلغ عند التسوية 31.74 دولارا للبرميل.وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، أو 1.5 % ، لتسجل عند التسوية 22.41 دولارا للبرميل.// انتهى //02:00ت م0235

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