السعودية اليوم / نقاط الفرز البصري تواصل فحص القادمين إلى منطقة الجوف عبر مداخلها البرية



سكاكا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

تواصل نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل منطقة الجوف أعمالها بالكشف على القادمين للمنطقة عبر مداخلها البرية الموصلة بين منطقة الجوف والمناطق الأخرى ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة الجوف للوقاية من فيروس

وتقوم الشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالتعاون مع الجهات الأمنية بتطبيق فحص القادمين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبهة بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد – كوفيد 19 -.

// انتهى //

00:54ت م

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سكاكا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واستواصل نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل منطقة الجوف أعمالها بالكشف على القادمين للمنطقة عبر مداخلها البرية الموصلة بين منطقة الجوف والمناطق الأخرى ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة الجوف للوقاية من فيروس كورونا الجديد.وتقوم الشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالتعاون مع الجهات الأمنية بتطبيق فحص القادمين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبهة بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد – كوفيد 19 -.// انتهى //00:54ت م0233

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