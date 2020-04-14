اخبار السعوديه

السعودية اليوم / نقاط الفرز البصري تواصل فحص القادمين إلى منطقة الجوف عبر مداخلها البرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سكاكا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس
تواصل نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل منطقة الجوف أعمالها بالكشف على القادمين للمنطقة عبر مداخلها البرية الموصلة بين منطقة الجوف والمناطق الأخرى ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة الجوف للوقاية من فيروس الجديد.
وتقوم الشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالتعاون مع الجهات الأمنية بتطبيق فحص القادمين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبهة بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد – كوفيد 19 -.
// انتهى //
00:54ت م
0233

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نقاط الفرز البصري تواصل فحص القادمين إلى منطقة الجوف عبر مداخلها البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا