السعودية اليوم / قائد قوة اليونيفيل بلبنان: القوة تواصل مهامها الميدانية في ظل انتشار كوفيد-19



الأمم المتحدة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الميجور جنرال ستيفانو ديل كول، أن القوة في جنوب لبنان على الرغم من الوضع الصعب الناتج عن كوفيد-19، إلا أنها تواصل تنفيذ أنشطتها العملياتية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، من أجل ضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق.

وأوضح الميجور جنرال ستيفانو ديل كول، في تصريح هاتفي أن جندي حفظ السلام الذي كان مصابا بكوفيد-19، جاءت نتيجة فحصه المخبرية الأخيرة سلبية، مشيراً إلى أن اليونيفيل وضعت تدابير احترازية قوية بما فيها العمل من المنزل لحوالي 905 من موظفيها المدنيين وذلك وفقا لتعليمات المقر الدائم بنيويورك وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

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