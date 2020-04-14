السعودية اليوم / مكتب الشؤون الإنسانية بالصومال: تسجيل 21 إصابة بكوفيد-19



الأمم المتحدة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الصومال أنه بحسب آخر البيانات الواردة يوم أمس 12 أبريل، تم تأكيد إصابة 21 حالة بكوفيد-19، وحالة وفاة وحالة تماثلت للشفاء في الصومال.

وأفاد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يانس ليركيه، في مؤتمر صحفي عقده من جنيف عبر الفيديو، أن المدارس قد أغلقت وفرض حظر التجمعات الكبيرة وعلقت رحلات الركاب الدولية والمحلية، مشيراً إلى أن أول حالة إصابة بوباء الفيروس التاجي العالمي (COVID-19) في الصومال سجلت في 16 من مارس 2020.

وأشار إلى أنه تم نشر العاملين في المجال الصحي في جميع نقاط الدخول الـ 23 المعينة رسميا إلى الصومال، بما في ذلك المطارات الدولية الأربعة في "مقديشو وغاروي وبوساسو وهرجيسا".

وأعرب ليركيه عن قلقه إزاء الوضع في الصومال، حيث أن عدد العاملين في المجال الصحي في أجزاء من البلاد يبلغ اثنان لكل مئة ألف شخص مقارنة بالمعايير العالمية التي تحتم وجود 25 شخصا لكل مئة ألف شخص".

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