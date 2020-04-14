السعودية اليوم / وزير الإعلام المصري: 3378 مصرياً عالقاً في الخارج سوف يعادون خلال الأيام المقبلة



القاهرة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أكد وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل أن عدد المصريين العالقين في الخارج يصل إلى 3378 مصرياً في عددٍ من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة وأستراليا.

وأشار إلى أنه خلال الأيام المقبلة سوف تعلن القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية.

وأفاد الوزير هيكل في تصريح له اليوم بأن هؤلاء تُعرف حالهم من خلال تأشيرة الخروج الخاصة بهم، موضحًا أنه عُرف العالق بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافراً بغرض السياحة أو في رحلة علاج أو في مهمة عمل أو نشاط تجاري أو ثقافي أو كان حاضراً في مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.

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23:49ت م

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