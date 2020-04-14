السعودية اليوم / العاهل المغربي يجري اتصالين هاتفيين مع الرئيسين الإيفواري والسنغالي حول جائحة كورونا



الرباط 20 شعبان 1441 ه موافق 13 ابريل 2020 م واس

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال.

وأوضح بيان للديوان الملكي المغربي أن المحادثات تناولت التطور المقلق لجائحة

وأضاف البيان ان اقتراح العاهل المغربي يتعلق بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

//انتهى//

23:49ت م

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الرباط 20 شعبان 1441 ه موافق 13 ابريل 2020 م واسأجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال.وأوضح بيان للديوان الملكي المغربي أن المحادثات تناولت التطور المقلق لجائحة كورونا في القارة الإفريقية، حيث اقترح العاهل المغربي إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تهدف إلى إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.وأضاف البيان ان اقتراح العاهل المغربي يتعلق بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.//انتهى//23:49ت م0223

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